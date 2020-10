Khởi tố 2 tên cướp dùng dao đe dọa, bóp cổ nạn nhân cướp tài sản

Ngày 18.10, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Minh (29 tuổi, quê Kiên Giang) và Nguyễn Minh Tâm (30 tuổi, quê Vĩnh Long) về tội “cướp tài sản”

Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 29.9, Tâm thủ dao chở Minh chạy trên đường Tên Lửa (Q.Bình Tân, TP.HCM) để “săn mồi”. Tại đây, 2 tên cướp phát hiện 2 cô gái đi xe máy nên áp sát, tông vào xe khiến 2 nạn nhân ngã xuống đường.

Hai tên cướp liền cầm dao uy hiếp , bóp cổ nạn nhân lấy chiếc ĐTDĐ và 100.000 đồng cùng xe máy rồi tẩu thoát. Nhận được tin báo, Đội 3 (PC02) đã vào cuộc điều tra và truy bắt Tâm, Minh là 2 kẻ gây án.

Đến ngày 1.10, hai tên cướp bị bắt giữ trên đường An Dương Vương (Q.6). Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, 2 tên cướp là người nghiện ma túy và nghiện game

Chiếc xe máy cướp được cả 2 đã bán cho một người quen với giá 17 triệu đồng và đã tiêu xài hết. Ngoài ra, Tâm và Minh còn thừa nhận đã gây ra 3 vụ trộm khác.

Mở rộng điều tra, công an còn mời 4 người liên quan về trụ sở công an làm việc để làm rõ hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Cũng trong quá trình điều tra, công an còn bắt thêm Hồ Minh Nhựt (17 tuổi, quê Tiền Giang), trước đó Nhựt bị Công an Q.11 truy nã về tội trộm cắp tài sản.