Bắt băng nhóm thực hiện hàng chục vụ cướp giật tại TP.HCM

Băng cướp hoạt động lúc rạng sáng

Trước đó, ngày 11.8, Công an Q.Tân Bình tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của chị V. (20 tuổi, quê Đắk Lắk, tạm trú ở Q.Tân Phú, TP.HCM) về việc chị bị một nhóm cướp tài sản vào sáng cùng ngày tại P.14, Q.Tân Phú.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã xuống hiện trường trích xuất camera an ninh truy bắt nhóm cướp táo tợn

Bắt băng cướp táo tợn kéo lê cô gái trên đường phố TP.HCM

Theo hình ảnh camera ghi lại, lúc 6 giờ 10 ngày 11.8, chị V. đang đứng trên vỉa hè, trước một quán cà phê ở đường Bàu Cát 1 (P.14, Q.Tân Bình) đợi chủ mở cửa vào làm việc thì có 2 tên cướp đi xe máy trờ tới. Một tên đi bộ lại gần hỏi chuyện đánh lạc hướng chị V. rồi giật túi xách của chị.

Kịp phản ứng, nạn nhân giằng co với tên cướp và bị tên này kéo lê ngã xuống đường. Trong lúc giằng co, tên cướp phát hiện điện thoại hiệu iPhone của chị V. rơi ra ngoài nên lao vào cướp điện thoại rồi tẩu thoát . Nạn nhân bị trầy xước nhiều ở tay, chân.

Nguyễn Chí Sơn (19 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) là đối tượng trực tiếp thực hiện vụ cướp trên đường Bàu Cát 1 (Q.Tân Bình). Ảnh: Cắt từ clip

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày (11.8), Công an Q.Tân Bình bắt giữ nhiều nghi can trong nhóm cướp. Những ngày tiếp theo, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các nghi can còn lại.

Đến nay, Công an Q.Tân Bình đã bắt giữ 9 nghi can trong đường dây chuyên cướp giật tài sản này. Trong đó Lê Tuấn Anh (biệt danh "Cu Diêu", 20 tuổi, tạm trú Q.11) là nghi can cầm đầu, có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản.

2 chiếc điện thoại mà nhóm này cướp giật được trong ngày 11.8. Ảnh: Trần Tiến

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện công an Q.Tân Bình cho biết nhóm cướp giật này gây án ở nhiều quận trên địa bàn thành phố, thời gian hoạt động chủ yếu từ lúc rạng sáng. Trước khi “săn mồi”, nhóm này thường tụ tập tại các tụ điểm internet, đến rạng sáng thì cả nhóm hành động.

“Nhóm này đi số lượng khoảng 10 người, phân công nhiệm vụ cản địa và cướp giật. Các vụ cướp giật, nhóm này chọn nơi vắng để dễ ra tay. Khi đi cả nhóm luôn mang theo bình xịt hơi cay và chống trả nếu nạn nhân hay người dân truy đuổi”, một cán bộ công an chia sẻ.

Công an thu giữ nhiều phương tiện gây án của băng nhóm cướp giật này Ảnh: Trần Tiến

Lập nhóm cướp để... kiếm sống

Cũng theo điều tra, nhóm cướp giật này mới hoạt động khoảng một tháng trở lại đây, các "thành viên" của nhóm cướp giật có độ tuổi từ 17 đến 24 và đều nghiện game

Tại cơ quan công an, bước đầu nhóm này thừa nhận đã thực hiện trót lọt 15 vụ cướp giật tài sản. Riêng từ 5 đến 7 giờ ngày 11.8, cả nhóm đã thực hiện trót lọt 4 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Q.Tân Bình và Q.11.

Toàn bộ số tài sản cướp được đều được bán và chia đều tiền cho cả nhóm, trung bình số tiền mỗi ngày cướp giật được chia từ 600.000 đồng - 1 triệu đồng/ người.

Nhóm cướp luôn trang bị bình xịt hơi cay nhằm chống trả khi bị truy đuổi. Ảnh: Trần Tiến

Đại diện Công an Q.Tân Bình cho biết: “ Băng nhóm này đều nằm trong chuyên án và cơ quan công an đã theo dõi từ lâu. Sau khu sự việc xảy ra, Công an Q.Tân Bình đã xin kế hoạch triệt phá và bắt giữ các đối tượng trong buổi tối cùng ngày”.