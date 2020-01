Khởi tố 3 bị can bắt người từ Vĩnh Long đưa về TP.HCM để đòi nợ

Chiều 15.1, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bình Minh khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Tấn Đạt (36 tuổi, ngụ thành phố Rạch Giá, Kiên Giang), Huỳnh Tấn Vũ (26 tuổi) và Lê Trúc Diễm (44 tuổi, cùng ngụ thành phố Cần Thơ) để điều tra về tội bắt giữ người trái pháp luật

Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối tháng 12.2019, Diễm nhờ bà Nguyễn Duy Phương (46 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) làm môi giới cho phụ nữ kết hôn với người Trung Quốc . Hai bên thỏa thuận số tiền 170 triệu đồng, sau đó Diễm đưa trước cho bà Phương 70 triệu đồng. Đến ngày hẹn, bà Phương không dẫn cô dâu ra máy bay và tắt nguồn điện thoại.

Ngày 5.1, nhóm của Diễm hẹn gặp bà Phương tại quán một cà phê ở phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh. Tại đây, Diễm và Đạt dùng tay đánh vào mặt bà Phương, còn Vũ dùng dao khống chế bắt nạn nhân lên xe để đưa về TP.HCM.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Bình Minh thông báo cho công an các đơn vị phối hợp, truy bắt. Khi ô tô chở bà Phương đến xã Tân Hạnh, thành phố Vĩnh Long (Vĩnh Long) thì bị lực lượng CSGT kiểm tra, phát hiện có dấu hiệu bất thường nên đưa về Công an xã Tân Ngãi lập biên bản và bàn giao cho Công an thị xã Bình Minh thụ lý điều tra theo thẩm quyền

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.