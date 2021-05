Khởi tố 3 bị can điều hành sàn giao dịch vàng trái phép

Ngày 14.5, Công an TP.Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án hình sự , khởi tố 3 bị can về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ”, gồm: Vũ Đình Hùng (trú tại đường Dương Quảng Hàm, P.5, Q.Gò Vấp, TP.HCM), Phạm Mạnh Hùng (trú tại tòa nhà Park 6B Vinhomes Tân Cảng, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) và Phạm Thị Thái (trú tại chung cư Times City, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội). Trong số này, Phạm Thị Thái được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú, do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.