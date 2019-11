Khởi tố 3 bị can in, bán vé xem bóng đá giả

Ngày 24.11, Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Kiên (49 tuổi, ngụ H.Mỹ Đức, Hà Nội), Nguyễn Khắc Ấn (51 tuổi, ngụ Q.Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Đình Chiến (28 tuổi, quê Hà Nam) về tội làm, buôn bán tem giả, vé giả

Theo tài liệu điều tra ban đầu, ngày 9.11, nhận thấy nhiều cổ động viên chưa mua được vé theo dõi Đội tuyển bóng đá Việt Nam thi đấu ở vòng loại 2 World Cup khu vực châu Á tại SVĐ Mỹ Đình, Kiên tới cửa hàng in của Ấn đặt in 180 vé giả, sau đó bán được 15 cặp vé giả trận Việt Nam - UAE, thu về 12 triệu đồng.

Thấy làm vé giả kiếm tiền đơn giản, Kiên tiếp tục lên kế hoạch sản xuất vé giả trận Việt Nam - Thái Lan để bán cho cổ động viên. Sau khi mua được 3 chiếc vé thật, nhận thấy vé lần này dán tem chống hàng giả của Bộ Công an, Kiên đã đặt một công ty thiết kế, in 3.000 chiếc tem tương tự và tiếp tục đến cửa hàng của Ấn để nhờ in vé giả. Quá trình in, Ấn không thạo về đồ họa nên đã nhờ Chiến chỉnh sửa mẫu vé cho giống thật, sau đó in gần 900 chiếc cho Kiên mang về dán tem giả.