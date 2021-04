Khởi tố 3 bị can tổ chức xuất cảnh trái phép cho người Trung Quốc

Ngày 27.4, Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Út (34 tuổi, ngụ xã Hiệp Phước, H.Nhà Bè, TP.HCM), Nguyễn Thị Kim Huy (54 tuổi, ngụ P.Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên, An Giang) và tạm giữ hình sự Nguyễn Như Nhỏ (61 tuổi, ngụ P.8, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để điều tra hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép