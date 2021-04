Tây Ninh triệt phá tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép

Ngày 6.4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trương Thị Lan (39 tuổi, ngụ ấp Phước Hòa, xã Suối Đá, H.Dương Minh Châu) và Bùi Văn Đỡ (37 tuổi, ngụ ấp Voi, xã An Thạnh, H.Bến Cầu, Tây Ninh) về hành vi tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép