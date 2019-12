Khởi tố 3 chủ doanh nghiệp đưa hối lộ cho Thanh tra giao thông Cần Thơ

Ngày 31.12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ cho biết vừa phối hợp Viện KSND cùng cấp tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can gồm: Nguyễn Thọ Điền (52 tuổi), Giám đốc công ty TNHH vận tải Lộc Phát An Giang; Nguyễn Bá Kiệt (47 tuổi), Chủ DNTN vận tải Minh Khang; Huỳnh Anh Duy (33 tuổi), Quản lý Công ty TNHH SXTM Thái Dương tại TP.Cần Thơ, về hành vi đưa hối lộ xảy ra tại cơ quan Thanh tra giao thông (TTGT) Cần Thơ.