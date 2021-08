Khởi tố 3 nghi phạm mua bán hóa đơn khiến nhà nước thiệt hại gần 100 tỉ

Chiều 11.8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sáng cùng ngày, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can là lãnh đạo và nhân viên 2 công ty có trụ sở tại TP.Thanh Hóa.