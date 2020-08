Khởi tố 4 cán bộ biến đất công thành đất tư

Sáng 31.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt giam 4 tháng, khám xét nơi làm việc và nơi ở đối với các bị can: Phạm Hoàng Huynh, Trưởng phòng Đo đạc, bản đồ và viễn thám thuộc Chi cục Quản lý đất đai (Sở TN-MT Phú Yên); Nguyễn Bửu, nguyên Chủ tịch UBND P.Hòa Hiệp Trung, TX.Đông Hòa (Phú Yên) và Trần Hải Âu, cán bộ địa chính P.Hòa Hiệp Trung, về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ