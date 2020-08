Đắk Lắk: Khởi tố, bắt tạm giam 4 nguyên cán bộ Agribank Hòa Thắng do sai phạm

Chiều tối 30.8, tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện bắt tạm giam 4 người nguyên là lãnh đạo, cán bộ tại Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Hòa Thắng (Agribank Hòa Thắng; TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi vi phạm quy định trong hoạt động ngân hàng và hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Các bị can bị khởi tố gồm: Trần Đình Tuấn (62 tuổi, nguyên Giám đốc), Bùi Thị Như An (46 tuổi, nguyên Phó giám đốc), Nguyễn Trường Sơn (38 tuổi, nguyên Trưởng phòng tín dụng) và Nguyễn Văn Tuất (38 tuổi, nguyên Phó phòng tín dụng, cùng Agribank Hòa Thắng).

Theo điều tra ban đầu, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, các bị can trên đã làm trái quy định của pháp luật, liên quan đến số tiền cho vay của nhiều hợp đồng tín dụng.

Cụ thể, trong quá trình lập hồ sơ, thẩm định để ký kết hợp đồng, những bị can trên đã nâng khống giá trị tài sản cao hơn so với giá trị thực tế. Qua đó, khách hàng được vay số tiền nhiều hơn so với giá trị tài sản thế chấp.