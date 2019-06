Khởi tố 4 sinh viên hack tài khoản thanh toán qua mạng chiếm đoạt tiền

Chiều 5.6, nguồn tin của PV cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 4 bị can gồm: Đỗ Tuấn Anh (23 tuổi, quê Cẩm Phả, Quảng Ninh), Nguyễn Thị Anh (23 tuổi, quê Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), Đỗ Văn Phi (anh ruột của Đỗ Tuấn Anh, 24 tuổi) và Nguyễn Thị Bảo Thoa (23 tuổi, quê Cẩm Phả, Quảng Ninh) để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi hack tài khoản chiếm đoạt tài sản

Trước đó, ngày 29.5, Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an TP Hà Nội tiến hành bắt giữ nhóm 4 sinh viên Trường Đại học Công nghệ thông tin Thái Nguyên và Đại học Công nghiệp Thái Nguyên vì hành vi sử dụng thủ đoạn công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trung gian thanh toán và ví điện tử.