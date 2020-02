Khởi tố 7 bị can đưa người ra nước ngoài trái phép

Ngày 20.2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định khởi tố 7 bị can: Trần Đình Trường (35 tuổi, ngụ xã Thiên Lộc, H.Can Lộc, Hà Tĩnh), Nguyễn Thị Thúy Hòa (36 tuổi), Võ Văn Kỳ (58 tuổi), Võ Văn Hồ (68 tuổi), Lê Văn Huệ (53 tuổi, cùng ngụ tỉnh Nghệ An), Nguyễn Quốc Thành (26 tuổi) và Nguyễn Thị Thúy Diễm (30 tuổi, cùng ngụ TP.Cần Thơ), để điều tra về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác trốn ra nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

Trong số này, Nguyễn Thị Thúy Diễm đã lấy chồng người Trung Quốc và đang cư trú bên gia đình nhà chồng nên Công an tỉnh Hà Tĩnh làm văn bản gửi Bộ Công an kiến nghị phối hợp Interpol truy nã quốc tế bị can này.

Theo tài liệu điều tra, đầu tháng 6.2019, Trường liên lạc với Hòa và Diễm làm hồ sơ cho chị Phạm Thị Trà My (26 tuổi, ngụ TT.Nghèn, H.Can Lộc) sang Anh với chi phí 22.000 USD. Chị My sau đó được Hòa và Diễm đưa qua Trung Quốc và làm thủ tục xuất cảnh sang Pháp. Sau đó chị My tiếp tục được đường dây này hướng dẫn nhập cảnh bất hợp pháp vào Anh bằng cách trốn trong thùng xe container cùng với 38 người khác.

Đến ngày 23.10.2019, cảnh sát Anh phát hiện thi thể 39 người tử vong trong thùng xe container ở hạt Essex, Anh, trong đó có chị My. Bộ Công an VN và cảnh sát Anh sau đó thông báo toàn bộ người tử vong mang quốc tịch VN. Trong đó, Nghệ An là tỉnh nhiều nạn nhân nhất với 21 người; Hà Tĩnh 10 người; Hải Phòng 3 người; Quảng Bình 3 người, Thừa Thiên-Huế và Hải Dương mỗi tỉnh 1 người.

Ngày 11.2.2020, trong báo cáo khám nghiệm, cảnh sát hạt Essex xác định 39 nạn nhân thiệt mạng trong xe container do thiếu ô xy và thân nhiệt tăng quá cao.

Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, ngoài Trường, Hòa và Diễm, 4 bị can còn lại cũng liên quan đến việc đưa hàng chục lao động người Hà Tĩnh và các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An, Tây Ninh sang làm việc bất hợp pháp tại Anh và các nước châu Âu.