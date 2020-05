Khởi tố băng nhóm bảo kê do Loan 'cá' và Tuấn 'cá' cầm đầu

Ngày 13.5, Cơ quan CSĐT Công an H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Lý Thị Loan (39 tuổi, tức Loan “cá”, ngụ P.Hóa An, TP.Biên Hòa, Đồng Nai), Hoàng Thị Tuyết Nhung (35 tuổi, ngụ Đồng Nai), Trần Công Đại (32 tuổi, ngụ Cần Thơ) và Vũ Minh Tiến (34 tuổi, ngụ Đồng Nai) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản

Theo điều tra ban đầu, băng nhóm hoạt động thu tiền bảo kê của các hộ kinh doanh buôn bán tại khu vực KCN Thạnh Phú (H.Vĩnh Cửu) do Loan “cá” cầm đầu từ cuối năm 2019.

Theo đó, mỗi ngày Loan “cá” giao cho Nhung, Đại và Tiến đi thu tiền bảo kê của các tiểu thương bán hàng rong tại khu vực đường Đồng Khởi và tỉnh lộ 768, nhiều nhất là khu vực cổng trước và cổng sau Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam.

Các tiểu thương phải nộp cho nhóm Loan “cá” 50.000 đồng/tiểu thương/ngày hoặc từ 1 - 1,5 triệu đồng/tiểu thương/tháng. Những trường hợp không chịu đóng tiền thì bị băng nhóm này dùng vũ lực đe dọa, hành hung, đập phá hàng hóa và không cho kinh doanh buôn bán.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Quốc Tuấn (43 tuổi, còn gọi là Tuấn “cá”, chồng Loan), Nguyễn Văn Tuấn (còn gọi Tuấn “úc”, 29 tuổi, ngụ Đồng Nai) và Đỗ Huy Hùng (36 tuổi, ngụ Thanh Hóa) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đây là nhóm thu tiền bảo kê của nhiều tiểu thương buôn bán khu vực trước cổng Công ty TNHH Pou Chen Việt Nam và quanh khu vực chợ Hóa An (P.Hóa An, TP.Biên Hòa) do Tuấn "cá" cầm đầu từ đầu năm 2019. Cứ vào mùng 10 (âm lịch) hằng tháng, Tuấn “cá” giao cho Tuấn "úc" và Hùng trực tiếp thu tiền của các tiểu thương với giá từ 400.000 - 500.000 đồng/tháng/tiểu thương. Mỗi tháng nhóm này thu về giao cho Tuấn “cá” khoảng 20 triệu đồng.