Khởi tố băng nhóm bảo kê do Loan 'cá' và Tuấn 'cá' cầm đầu

Ngày 13.5, Cơ quan CSĐT Công an H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Lý Thị Loan (39 tuổi, tức Loan “cá” , ngụ P.Hóa An), Hoàng Thị Tuyết Nhung (35 tuổi, ngụ P.Hố Nai, TP.Biên Hòa, Đồng Nai), Trần Công Đại (32 tuổi, ngụ xã Thạnh Thắng, H.Vĩnh Thạnh, Cần Thơ) và Vũ Minh Tiến (34 tuổi, ngụ xã Gia Tân 3, H.Thống Nhất, Đồng Nai), để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản