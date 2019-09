Khởi tố, bắt giam cán bộ Trại giam Công an tỉnh Thái Bình lừa đảo

Sáng 13.9, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, ngày 12.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Kiên (32 tuổi, quê quán thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) để điều tra về tội lừa đảo , chiếm đoạt tài sản.