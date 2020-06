Khởi tố, bắt giam ổ nhóm tống tiền Phó chủ tịch TX.Nghi Sơn 5 tỉ đồng

Sáng 24.6, nguồn tin riêng của Thanh Niên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ít nhất 3 bị can để điều tra về tội “cưỡng đoạt tài sản. Các quyết định đã được viện kiểm sát nhân dân đồng cấp phê chuẩn.

Theo nguồn tin, 3 bị can bị bắt, khởi tố đều quê tại xã Hoằng Thịnh (H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Trong đó, 1 người từng công tác trong ngành công an (đã xuất ngũ), 1 người làm lao động tại Khu kinh tế Nghi Sơn (TX.Nghi Sơn, Thanh Hóa), người còn lại làm nghề lái xe dịch vụ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ án trên liên quan đến clip trước đó đăng tải trên mạng xã hội , “tố” ông H.Đ.T, Phó chủ tịch UBND TX.Nghi Sơn, nhận hối lộ. Thực hư clip này sau đó được Công an TX.Nghi Sơn và Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra.

Trong quá trình điều tra, ông H.Đ.T, Phó chủ tịch UBND TX.Nghi Sơn, đã có báo cáo gửi cơ quan công an, tố cáo một nhóm người cố tình gài bẫy, quay clip để tống tiền ông, với số tiền lên đến 5 tỉ đồng. Nhóm người tống tiền còn đe dọa, nếu ông T. không đưa 5 tỉ đồng theo hướng dẫn thì sẽ tung clip ông T. nhận hối lộ lên mạng xã hội.

Ngoài ra, có nhiều thông tin còn cho rằng, trong vụ án tống tiền lãnh đạo UBND TX.Nghi Sơn còn có liên quan đến một số phóng viên của cơ quan báo chí đại diện tại Thanh Hóa. Tuy nhiên, thông tin này chưa được cơ quan chức năng xác thực.

Sự thật về nội dung clip "tố" ông H.Đ.T nhận hối lộ và vụ án tống tiền hàng tỉ đồng cụ thể như thế nào, một lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sẽ sớm thông tin tới báo chí.