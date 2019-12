Truy tố Phó Viện trưởng Viện KSND huyện nhận hối lộ 2.500 USD

Theo cáo trạng, chiều 2.8, ông Đặng Trường An (38 tuổi, ngụ ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tân, TP.Tây Ninh) bị CQĐT Viện KSND tối cao (khu vực phía Nam) bắt quả tang khi đang nhận hối lộ 2.500 USD tại ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng, H.Tân Châu.

Thời điểm này, ông An đang nhận tiền hối lộ để giải quyết vụ án “ Cố ý gây thương tích ” cho ông Cao Văn Tuyển, một trong 2 bị can trong vụ án này mà ông An được Viện KSND H.Tân Châu phân công thực hiện quyền công tố, kiểm sát giải quyết.

Tang vật gồm 2.500 USD thời điểm ông An bị bắt quả tang Ảnh: C.T.V

Theo đó, ông Đặng Trường An cùng 2 kiểm sát viên được Viện KSND H.Tân Châu phân công thụ lý vụ án cố ý gây thương tích này của ông Tuyển và Cao Thái Phát.

Tuy nhiên, trong quá trình thụ lý, ông An gọi điện cho người nhà bị can yêu cầu đến nhà An tìm cách giúp đỡ. Tại nhà An, người nhà bị can nhờ An cho hưởng án treo thì An gợi ý đưa 80 triệu đồng để An hỗ trợ “chạy án”.

Sau đó An liên tục gọi điện thúc giục người nhà bị can đưa tiền. Nhận thấy việc đưa tiền là không đúng, nên gia đình bị can tố cáo với Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao về hành vi đòi hối lộ của An.