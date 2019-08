Phó viện trưởng Viện kiểm sát huyện bị khởi tố tội nhận hối lộ, khai trừ Đảng

Chiều 9.8, trao đổi với PV Thanh Niên, Bí thư Huyện ủy H.Tân Châu Nguyễn Đình Xuân xác định thông tin trên, đồng thời cho biết Huyện ủy cũng đã có quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Đặng Trường An (38 tuổi, ngụ ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tân, TP.Tây Ninh), Phó viện trưởng Viện KSND H.Tân Châu, liên quan đến hành vi nhận hối lộ 2.500 USD

Theo Bí thư Huyện ủy Tân Châu, quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng được ban hành ngay sau khi có quyết định khởi tố của cơ quan Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao.

Ông Đặng Trường An bị bắt quả tang cùng tang vật là 2.500 USD ẢNH: DƯƠNG PHAN

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 2.8, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao (khu vực phía Nam) đã bắt quả tang ông Đặng Trường An nhận hối lộ 2.500 USD tại ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng, H.Tân Châu.

Ông An bị xác định đã nhận tiền của ông C.V.T (ngụ ấp Tân Tây, xã Tân Hưng, H.Tân Châu), là một bị can trong vụ án “cố ý gây thương tích” mà Viện KSND H.Tân Châu đang thụ lý. Bị can An nhận tiền với “lời hứa” sẽ giúp ông T. “được hưởng án treo”.

Sau khi xảy ra vụ việc "nhận hối lộ", các vụ án mà ông Đặng Trường An phụ trách xử lý, đều bị đưa vào diện rà soát.