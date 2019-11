Khởi tố, bắt tạm giam bà nội sát hại cháu gái 11 tuổi ở Nghệ An

Chiều 13.11, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Phạm Thị Hường (65 tuổi, ngụ xã Hậu Thành, huyện Yên Thành) để điều tra hành vi giết người.

Nạn nhân của vụ án là cháu N.T.T (11 tuổi, ngụ xã Hậu Thành), cháu nội bị can Hường.

Sau 1 tuần bị tạm giữ, từ lời khai của bà Hường và các chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã có cơ sở chứng minh động cơ bị can này gây án. Theo đó, bà Hường ra tay sát hại cháu nội là do mâu thuẫn với bố cháu trước đó.

Như Thanh Niên thông tin, chiều 3.11, bà Hường gửi xe đạp ở nhà người quen cùng xã rồi nhờ cháu T. chở bằng xe đạp điện đến nhà một người thân.

Trên đường về, do ấm ức chuyện con trai là bố cháu T. hỗn hào với vợ chồng bà Hường trước đó nên bà Hường có ý định sát hại cháu T.

Hồ Bàu Ganh, nơi cháu T. bị sát hại ẢNH CTV

Khi đến hồ Bàu Ganh, cách nhà khoảng 2 km, bà Hường nói T. dừng xe để xuống hồ tắm. Trong lúc nhờ cháu T. kỳ lưng, bất ngờ bà Hường xô cháu T. xuống hồ. Sau khi đẩy nạn nhân xuống hồ, bà Hường đi bộ đến nhà người quen lấy xe đạp về nhà.

Tối cùng ngày, bà Hường đón xe đi Hà Nội với lý do đi làm giúp việc. Sau 2 ngày bị mất tích, đến sáng 5.11, thi thể cháu T. được phát hiện nổi trên hồ nước. Nghi ngờ cháu T. chết bất thường nên ngay sau đó, công an triệu tập bà Hường để điều tra vụ việc.