Lời khai của người bà xô cháu nội 11 tuổi xuống hồ

Sáng 11, thông tin từ Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vẫn đang tạm giữ bà N.T.H (65 tuổi, ngụ xã Hậu Thành, huyện Yên Thành) để điều tra nguyên nhân cái chết của cháu N.T.T (11 tuổi), cháu nội của bà H. Cháu T. được phát hiện chết dưới hồ thủy lợi Bàu Ganh , cách nhà khoảng 2 km sau 2 ngày bị mất tích.

Bên hành lang Quốc hội sáng 7.11, thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, hiện tại Công an tỉnh và Công an huyện Yên Thành đang khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án. Theo tướng Cầu, tại cơ quan công an, bà H. bước đầu đã khai nhận hành vi giết cháu nội của mình là cháu N.T.T. "Theo lời khai của bà H. nguyên nhân chính dẫn đến việc giết cháu T. là do mâu thuẫn gia đình ", tướng Cầu nói.

Giám đốc Công an Nghệ An thông tin, bà H. khai, do điều kiện khó khăn nên vợ chồng con trai bà H. phải vào miền Nam làm ăn và để ông bà nuôi cháu T. Gần đây, con trai bà H. (bố cháu T.) từ miền Nam trở về, ở chung với ông bà. Trong quá trình ở chung xảy ra nhiều mâu thuẫn do con trai bà có nhiều hỗn hào với bố mẹ.

Vào đầu tháng âm lịch vừa qua, bà H. thương chồng nên có mua một ít măng, thịt lợn về nấu cơm cho cả nhà ăn. Lúc ăn cơm, bà H. có gắp cho chồng một miếng thịt nhưng con trai bà chửi và lấy lại miếng thịt rồi bỏ sang cho cháu T. Chồng bà H. sau đó khóc, đòi tự tử khiến bà H. rất tức giận.

Hình ảnh cháu T. chở bà H. trước khi bị mất tích và tử vong do camera an ninh của người dân ghi lại Ảnh chụp lại màn hình

Bà H. khai, quá trình ở với ông bà, cháu T. cũng không được ngoan lắm cho nên giữa bà cháu xảy ra mâu thuẫn âm ỉ. Chiều 3.11, khi đi dự sinh nhật bạn về, cháu T. rủ bà H. đi đến nhà người anh em họ ở trong làng và cháu T. chở bà H. đi bằng xe đạp điện, khi về thì xảy ra sự việc.

"Trên đường trở về, bà H. có nói về chuyện hỗn hào của bố mẹ và cháu, đồng thời, nảy sinh ý định giết cháu. Khi đi đến khu vực đập nước Bàu Ganh, bà H. nói với cháu T. là xuống tắm và hai bà cháu có xuống đó. Bà H. nhờ cháu T. đến cọ lưng và lợi dụng lúc cháu bất cẩn, bà H. đã đẩy cháu xuống hồ. Lúc đẩy, cả hai bà cháu cùng bị ngã xuống, nhưng cháu T. bị đẩy ra xa, còn bà H. ở gần nên bám được vào bờ. Sau khi lên được bờ, bà H. dắt xe về", tướng Cầu dẫn lại lời khai của bà H.

Lãnh đạo Công an Nghệ An cho biết thêm, trên đường về, bà H. không mang xe về nhà mà để ở cạnh đường rồi bắt xe ô tô đi Hà Nội cùng một người phụ nữ khác. Một ngày sau đó, bà H. quay về cùng gia đình báo tin cháu T. mất tích. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, thời điểm cuối cùng trước khi mất tích cháu T. đi cùng với bà H. nên đã triệu tập bà này để đấu tranh. Tướng Cầu cũng cho biết thêm, thông tin về việc bà H. trước đây có theo đạo Thánh đức chúa trời mẹ là chính xác.

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 3.11, cháu T. đến nhà một người bạn ở cùng xã dự sinh nhật. Đến khoảng hơn 16 giờ, T. ra về trước vì nhà ở xa. Tối cùng ngày, không thấy cháu về, người thân cháu đã đi tìm kiếm và trình báo với chính quyền địa phương nhờ hỗ trợ. Sáng sớm ngày 5.1, công an xã Hậu Thành phát hiện thi thể T. nổi trên hồ Bàu Ganh.