Khởi tố, bắt tạm giam nguyên giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa

Theo đó, căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can về tội “vi phạm các quy định về quản lý đất đai” quy định tại khoản 3 Điều 229 bộ luật Hình sự; lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Văn Dẽ (59 tuổi, nơi cư trú: số 78 Hoàng Diệu, P.Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang, tinh Khánh Hòa). Ông Dẽ là nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa