Vì sao 2 cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa bị bắt tạm giam ?

Chiều 8.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo quy định tại điều 229, bộ luật Hình sự, xảy ra tại dự án (DA) sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và DA biệt thự sông núi Vĩnh Trung (thuộc khu vực núi Chín Khúc); đồng thời tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét chỗ ở và bắt bị can để tạm giam đối với 2 cựu Chủ tịch UBND Khánh Hòa, là ông Nguyễn Chiến Thắng (66 tuổi, nhiệm kỳ 2011 - 2016) và ông Lê Đức Vinh (56 tuổi, nhiệm kỳ 2016 - 2021); và ông Lê Mộng Điệp (66 tuổi, nguyên Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Khánh Hòa). Cả ba bị can cùng bị khởi tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.