Khởi tố, bắt tạm giam nhóm giang hồ 'vây nhốt' ô tô chở cảnh sát

Cử tri “chê” lực lượng chức năng xử lý quá chậm Sáng 24.6, tại buổi tiếp xúc cử tri của tổ ĐBQH số 1 (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai) ở H.Nhơn Trạch, cử tri Danh Chưởng (53 tuổi, ngụ xã Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch) bày tỏ bức xúc đến ĐBQH về tình hình mất an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Ông nêu lên vụ việc Giang “36” cùng đồng bọn chặn xe các sĩ quan công an rồi đâm thủng lốp xe. Tuy nhiên, các ngành chức năng xử lý quá chậm; khoảng 2 tiếng đồng hồ sau mới giải tán được đám đông. Cử tri đề nghị Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai xem xét tư cách các sĩ quan liên quan trong vụ việc.