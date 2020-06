Khởi tố, bắt tạm giam nhóm tống tiền Phó chủ tịch TX.Nghi Sơn, Thanh Hóa

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, bắt tạm giam ít nhất 3 bị can liên quan nhóm tống tiền Phó chủ tịch TX.Nghi Sơn, Thanh Hóa.

Vụ cưỡng đoạt tài sản liên quan đến clip "tố" Phó chủ tịch UBND TX.Nghi Sơn nhận hối lộ - ẢNH CẮT TỪ CLIP ẢNH CẮT TỪ CLIP Vụ cưỡng đoạt tài sản liên quan đến clip "tố" Phó chủ tịch UBND TX.Nghi Sơn nhận hối lộ