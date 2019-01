Khởi tố bị can tài xế xe container tông hàng loạt xe máy, làm 4 người chết

Ngày 4.1, đại tá Phạm Hữu Châu, Phó giám đốc, kiêm Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, cho biết Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC02) Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can đối với tài xế Phạm Thành Hiếu (32 tuổi, ngụ ấp 1, xã Thạnh Đức, H. Bến Lức) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Quyết định khởi tố bị can được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. Hiện tài xế Hiếu đã được Công an H.Bến Lức bàn giao về PC02 Công an tỉnh Long An thụ lý theo thẩm quyền.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 15 giờ 30 ngày 2.1, tài xế Hiếu điều khiển xe container BS 62C - 043.48 kéo rơ móc BS 62R - 001.08 lưu thông trên QL1 theo hướng miền Tây về TP.HCM.

Khi đến nút giao thông tại ngã tư Bình Nhựt, thuộc ấp 3, xã Nhựt Chánh, H.Bến Lức (Long An) thì bất ngờ tông vào 21 xe máy đang dừng đèn đỏ . Vụ tai nạn làm 4 người chết và 18 người bị thương.

Sáng 3.1, tài xế Hiếu được công an đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An xét nghiệm 2 lần. Kết quả tài xế dương tính với ma túy và có nồng cồn cao