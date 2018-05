Khởi tố bị can, tạm giam 5 người trong vụ pha 'phế phẩm cà phê với lõi pin'

Ngày 4.5, thượng tá Phạm Thanh Bình, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 5 nghi can để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm liên quan vụ trộn phế phẩm cà phê với lõi pin xảy ra tại cơ sở thu mua nông sản ở xã Đắk Wer, H.Đắk R’lấp (Đắk Nông)