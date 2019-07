Khởi tố, cấm xuất cảnh một người Trung Quốc trong nhóm bắt cóc tống tiền

Chiều 10.7, VKSND tỉnh Tiền Giang, cho biết cơ quan này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú của Cơ quan CSĐT cùng cấp đối với 5 bị can đã bắt giữ trái pháp luật anh Trần Thanh Dũng (ngụ tỉnh Tiền Giang), một thương lái thanh long. Trong nhóm người bị khởi tố có Huang Shigang (31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú số 175 Hùng Vương, P. 3, TP.Tân An, Long An) bị cấm xuất cảnh.

Qua điều tra, Công an tỉnh Tiền Giang đã xác định, ngày 29.6, chị Nguyễn Thị Kim Chung (26 tuổi, ngụ H.Tân Phước, Tiền Giang) có nhận cuộc điện thoại của một thanh niên yêu cầu chị Chung chuộc bằng số tiền 400 triệu đồng thì chồng chị là anh Trần Thanh Dũng (31 tuổi) sẽ được thả.

Trước đó, anh Trần Thanh Dũng có nói đi gặp một người đàn ông người Trung Quốc, là thương lái mua thanh long tại H.Châu Thành, Long An để bàn chuyện làm ăn nhưng chờ hoài không thấy chồng trở về nhà. Trong thời gian này, điện thoại của chồng chị tắt máy nên không thể liên lạc được. Nghi chồng mình đã bị bắt cóc, chị trình báo vụ việc với Công an H.Tân Phước và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang.

Sau đó, theo như lời hẹn với nhóm người bắt cóc chồng mình, chị Chung đến quán cà phê ở P.3, TP.Tân An (Long An) để đưa tiền cho nhóm này chuộc chồng về. Trong lúc đối tượng Võ Thành Tài nhận 50 triệu đồng từ chị Chung thì bị Cảnh sát hình sự tỉnh Tiền Giang bắt quả tang.

Từ lời khai, phát hiện Huang Shigang cùng đồng bọn đang giữ anh Dũng trái pháp luật. Bước đầu nhóm đối tượng thừa nhận đã bắt giữ anh Dũng để đòi nợ. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ 1 ô tô BS 51F - 665.80, 2 xe máy, 117 triệu đồng, 2.000 Nhân dân tệ, cùng các tang vật có liên quan là vật chứng liên quan vụ án.