Khởi tố cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và thuộc cấp

Ông Vũ Huy Hoàng , cựu Bộ trưởng Bộ Công thương, và bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng bộ này, cùng bị khởi tố để điều tra về tội danh vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, theo điều 219 bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017.

Ngày 10.7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công thương, và bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương, để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, quy định tại điều 219 bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017. Cả 2 bị can này được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Khởi tố cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng do 'bán rẻ' đất vàng Sabeco

Ông Vũ Huy Hoàng (67 tuổi, quê ở Hải Phòng) từng là Bộ trưởng Bộ Công thương giai đoạn 2011 - 2016. Sau khi ông Hoàng nghỉ hưu, từ cuối năm 2016 và đầu năm 2017, Ban Bí thư và Chính phủ đã quyết định kỷ luật xóa tư cách Bộ trưởng Bộ Công thương của ông Hoàng do có nhiều sai phạm. Cụ thể, ông Hoàng được xác định là thiếu gương mẫu, có biểu hiện vụ lợi trong việc tiếp nhận, bổ nhiệm con trai là Vũ Quang Hải làm kiểm soát viên Tổng công ty thuốc lá VN; điều động ông Vũ Quang Hải tham gia HĐQT Tổng công ty bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) để bầu làm thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Sabeco; vi phạm quy định của Ban Chấp hành T.Ư về những điều đảng viên không được làm, và quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; vi phạm luật Phòng, chống tham nhũng, gây bức xúc trong xã hội.

Ngoài ra, ông Hoàng còn buông lỏng lãnh đạo, kiểm tra, dẫn đến một số đơn vị trực thuộc Bộ Công thương thực hiện không đúng các quy định về tuyển dụng, tiếp nhận, đánh giá, bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ theo phân cấp quản lý, để một số cán bộ vi phạm kỷ luật, bị khởi tố. Ban Bí thư xác định các vi phạm, khuyết điểm của ông Hoàng đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Ban Cán sự Đảng, của Bộ Công thương và cá nhân ông Hoàng.

Bà Hồ Thị Kim Thoa (60 tuổi, quê ở Nghệ An), Thứ trưởng Bộ Công thương từ năm 2010, cũng dính líu nhiều sai phạm và phải nghỉ hưu sớm từ tháng 8.2017. Trước đó, bà Thoa đã bị Ủy ban Kiểm tra T.Ư quyết định kỷ luật cảnh cáo.

Trong thời gian giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty bóng đèn Điện Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang (từ tháng 1.2004 - 5.2010), bà Thoa đã có sai phạm liên quan đến cổ phần hóa doanh nghiệp ; thực hiện không đúng, không đầy đủ các thủ tục theo quy định, quyết định của nhà nước về quản lý đất đai; mua cổ phần vượt mức quy định, chuyển nhượng cổ phần không đúng quy định của điều lệ của công ty. Đồng thời, bà Thoa trong thời gian dài nhiều lần kê khai tài sản, thu nhập không đúng, không đầy đủ theo quy định về kê khai tài sản, thu nhập, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.