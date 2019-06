Khởi tố đối tượng đập đầu bảo vệ dân phố ở Đà Nẵng

Chiều 22.6, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cho biết, liên quan vụ chủ quán đập đầu bảo vệ dân phố do bị dẹp hàng quán tạm, công an quận đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Trung Cảnh (46 tuổi, ngụ phòng 103 chung cư A3, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà) tội chống người thi hành công vụ.

Trước đó, chiều 13.6, UBND P.Thọ Quang ra quân dẹp hàng quán tạm để lập lại trật tự đô thị trên địa bàn.

Trên đường Hoàng Sa, phát hiện ông Cảnh bày bàn ghế để bán nước giải khát lấn chiếm vỉa hè tuyến đường Hoàng Sa, tổ công tác P.Thọ Quang đến nhắc nhở.

Trong đoàn, có ông Nguyễn Khắc Huệ (62 tuổi, Phó trưởng Ban bảo vệ dân phố P.Thọ Quang) bị ông Cảnh dùng dao bấm đe dọa và dùng sống rựa đập đầu, đập vào mặt và người. Sau khi "động thủ", ông Cảnh bỏ trốn.

Nhận tin báo, Công an P.Thọ Quang đưa ông Huệ đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng, mặc dù ông Huệ có đội mũ bảo hiểm trong lúc bị đập đầu, nhưng vẫn bị nứt xương gò má trái, rách đầu gối trái.

- Ảnh: N.T Ông Cảnh bị khởi tố, bị bắt tạm giam

Lúc này, Cảnh trốn vào dự án Khu phức hợp Bãi Bụt của Công ty CP Hải Duy và Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ TP.HCM (Invesco) để cố thủ; khi Công an P.Thọ Quang và Q.Sơn Trà tiếp cận, thì Cảnh dọa dùng dao cắt cổ tự tử.

Qua gần 2 giờ đồng hồ thuyết phục, lực lượng công an bí mật tiếp cận khống chế, áp tải Cảnh về đồn. Sau khi Cảnh bị khởi tố, tạm giam, Công an TP.Đà Nẵng cũng đã thăm hỏi, động viên ông Huệ sớm bình phục để tiếp tục công tác bảo vệ dân phố.

Theo Công an Q.Sơn Trà, thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Đà Nẵng, UBND quận và các phường ra quân dẹp hàng quán tạm, lập lại trật tự đô thị, và lực lượng công an tiếp tục tăng cường để xử lý nghiêm các đối tượng chống người thi hành công vụ.