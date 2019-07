Khởi tố một phụ nữ đốt cỏ gây cháy rừng

Ngày 10.7, Công an H.Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết vừa khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với Nguyễn Thị Hảo (36 tuổi, ngụ xã Sơn Trung, H.Hương Sơn) để điều tra hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Qua điều tra ban đầu, Hảo khai nhận, sáng 27.6, khi đốt cỏ trên thửa ruộng của gia đình ở xã Sơn Trung, đã để lửa lan sang khu rừng thông bên cạnh, gây cháy rừng

Sau đó, chính quyền địa phương phải huy động hàng trăm người dập lửa trong nhiều giờ. Vụ cháy thiêu rụi khoảng 3 ha rừng thông 30 năm tuổi.

Như Thanh Niên thông tin, từ giữa tháng 6 đến nay, tại Hà Tĩnh xảy ra nhiều vụ cháy rừng, gây thiệt hại lớn.

Ngày 1.7, Công an H.Nghi Xuân cũng đã khởi tố bị can, bắt giam một người đàn ông 46 tuổi ở xã Xuân Hồng (H.Nghi Xuân) do đốt rác gây cháy rừng thông tại núi Hồng Lĩnh.