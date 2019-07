Hơn 500 người dập tắt vụ cháy rừng trên núi Nầm ở Hà Tĩnh

Chiều nay, 8.7, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Quang Thọ, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), cho biết sau gần 3 giờ nỗ lực dập lửa , khoảng 14 giờ cùng ngày, vụ cháy rừng xảy ra trên khu vực núi Nầm (đoạn giáp ranh giữa xã Sơn Châu và xã Sơn Thủy thuộc huyện Hương Sơn) đã cơ bản được khống chế.

Theo ông Thọ, vụ cháy rừng xảy ra vào 11 giờ 15 trưa cùng ngày. Nhận được tin báo, UBND huyện Hương Sơn đã huy động hơn 500 người gồm kiểm lâm, công an, dân quân tự vệ cùng người dân 2 xã Sơn Châu và Sơn Thủy mang theo cưa xăng, máy thổi gió lên rừng tham gia dập lửa. Nhiều xe chữa cháy cũng được huy động tới khu vực nhà dân cạnh bìa rừng nơi lửa gần lan đến để dập tắt đám cháy.

Hơn 500 người được huy động lên rừng dập tắt đám cháy Ảnh Tân Kỳ

Ông Trần Anh Sơn, Trưởng Công an xã Sơn Châu, cho hay do đám cháy xảy ra vào thời điểm trưa nắng và gió Lào thổi mạnh cộng với thảm thực bì dày nên lửa bùng phát dữ dội, gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Đặc biệt, khu vực xảy ra cháy gần đường dây điện 35 Kv nên điện lực đã phải tạm thời cắt điện để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, một số hộ dân ở thôn Bãi Trạm (xã Sơn Châu) có nhà sát bìa rừng cũng được yêu cầu di dời tài sản ra ngoài.

“Khu rừng bị cháy chủ yếu trồng thông và keo tràm giao khoán cho người dân. Hiện đám cháy đã cơ bản đã được khống chế nhưng nguy cơ bùng phát trở lại là rất cao. Mức độ thiệt hại vẫn đang được lực lượng chức năng thống kê”, ông Sơn nói.