Cháy rừng dữ dội tại Hà Tĩnh

Liên tiếp cháy rừng ở nhiều nơi Ngày 29.6, ông Nguyễn Đức Lợi, Chủ tịch UBND xã Trường Yên (H.Hoa Lư, Ninh Bình), cho biết vụ cháy rừng đặc dụng nằm trong quần thể danh thắng Tràng An vào tối 28.6 đã thiêu rụi hơn 6.000 m2 rừng tự nhiên khu vực núi Vụng Quao, thuộc thôn Tràng An. Mặc dù khu vực cháy nằm cạnh đường chính trong quần thể danh thắng Tràng An, nhưng do địa hình núi dốc thẳng đứng, thời tiết khô nóng nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Hơn 300 người tham gia dập lửa, sau khoảng 6 giờ đồng hồ mới khống chế được đám cháy. Chính quyền địa phương cũng đã phải sơ tán một hộ gia đình sống ở chân núi. Tại Nghệ An, từ ngày 13.6 đến nay đã xảy ra 4 vụ cháy rừng thông tại các huyện Nam Đàn, Yên Thành, thiêu rụi hàng chục héc ta. Gần đây nhất, vào khuya 26.6, đã xảy ra vụ cháy tại khu rừng thông ở xã Khánh Sơn (H.Nam Đàn). Chính quyền đã huy động khoảng 700 người gồm bộ đội, kiểm lâm, công an và người dân dập lửa, phát đường băng ngăn lửa cháy lan. Đến chiều hôm sau, đám cháy mới được khống chế. Hơn 10 ha rừng thông hàng chục năm tuổi đã bị lửa thiêu cháy. Báo cáo nhanh của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết 4 vụ cháy rừng xảy ra cùng ngày 28.6 trên địa bàn đã gây thiệt hại hơn 80 ha rừng thông và keo, trong đó địa bàn TX.Hương Thủy (gồm các xã Thủy Châu, Phú Sơn, Phú Bài và Thủy Phương) thiệt hại lên đến gần 50 ha và tại xã Hương Hồ (TX. Hương Trà), ước thiệt hại khoảng 32 ha. Tại TX.Hương Thủy, khoảng 4 giờ sáng 29.6, đám cháy rừng tại khu vực xã Thủy Phương đã bùng phát trở lại, đến 12 giờ 30 mới được khống chế hoàn toàn. Nguyên nhân cháy rừng đang được điều ra, nhưng báo cáo nhanh của lực lượng kiểm lâm cho biết trước khi phát hiện cháy, các chòi canh rừng có ghi nhận tiếng nổ lớn, nghi đạn phát nổ do nắng nóng kích hoạt. Tại Phú Yên, ông Lê Văn Bé, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Phú Yên, cho biết từ 25 - 27.6 trên địa bàn tỉnh xảy ra 4 vụ cháy rừng ở các huyện Tuy An, Tây Hòa và TX.Sông Cầu, gây thiệt hại hàng chục héc ta rừng trồng, rừng phòng hộ. Thanh Niên