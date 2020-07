Khởi tố nam thanh niên cướp tiệm vàng ở Hà Nội

Chiều 2.7, đại diện Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Khắc Hải (28 tuổi, trú tại P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm) để làm rõ 2 tội danh: cướp giật tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.