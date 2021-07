Khởi tố nghi phạm thuê người ném 'bom xăng' vào nhà công an huyện ở Hà Tĩnh

Ngày 15.7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Hoàn (32 tuổi, ngụ tại TT.Đức Thọ, H.Đức Thọ, Hà Tĩnh), để điều tra về tội đe dọa giết người

Bước đầu, cơ quan công an xác định Hoàn là người thuê 2 đối tượng khác ném "bom xăng" vào nhà riêng của anh N.V.T (ngụ tại xã Tân Mỹ, H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) - là cán bộ điều tra của Công an H.Đức Thọ.

Theo tài liệu của cơ quan công an, thời gian gần đây, Hoàn liên tục gửi đơn thư tố cáo nhiều cá nhân trên địa bàn tới Công an H.Đức Thọ. Tiếp nhận đơn thư, Công an H.Đức Thọ giao cho anh T. là cán bộ điều tra của đơn vị vào cuộc xác minh. Tuy nhiên qua điều tra, các đơn thư tố cáo không có căn cứ để xử lý nên Công an H.Đức Thọ đã trả lời cho Hoàn.

Do cán bộ T. giải quyết đơn thư không theo ý mình nên Hoàn nhiều lần gọi điện thoại đe dọa vị cán bộ công an này và cho biết “sẽ xử lý theo luật rừng”.

Lực và Thành chính là thủ phạm ném "bom xăng" vào nhà vị cán bộ công an huyện Ảnh Công an H.Hương Sơn cung cấp

Đầu tháng 6, Hoàn thuê Lưu Đình Lực (25 tuổi) và Phan Đăng Thành (21 tuổi, cùng ngụ tại H.Đức Thọ) chế tạo 3 quả "bom xăng". Rạng sáng ngày 3.7, Lực và Thành đi đến nhà anh T. ở H.Hương Sơn và ném "bom xăng" vào nhà riêng của anh T. Vụ việc xảy ra khiến tầng hầm sân nhà, mái che và vườn rau của nhà anh T. bị cháy.

Vào cuộc điều tra, Công an H.Hương Sơn xác định Lực và Thành chính là thủ phạm ném "bom xăng" nên triệu tập lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Lực và Thành khai nhận Hoàn là chủ mưu của vụ án.