Khởi tố người chồng dùng dao cứa cổ vợ mới sinh rồi tự tử bất thành

Ngày 14.8, Công an Quảng Nam cho biết, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Anh Quốc (20 tuổi, trú thôn Vân Tây, xã Bình Triều, H.Thăng Bình, Quảng Nam) để điều tra về hành vi “ giết người ”. Quốc là bị can đã nhẫn tâm dùng dao cứa cổ vợ là chị Nguyễn Thị Ánh (19 tuổi), rồi tự tử. Vụ việc khiến cả hai vợ chồng nhập viện trong tình trạng nguy kịch.