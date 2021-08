Khởi tố người chồng nhẫn tâm dùng dao đâm, rạch 14 nhát trên mặt vợ

Ngày 3.8, thông tin từ Công an H.Hậu Lộc (Thanh Hóa) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Hậu Lộc, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích đối với Nguyễn Văn Thắng (41 tuổi, ngụ khu phố 3, P.Ngọc Trạo, TX.Bỉm Sơn, Thanh Hóa).

Kinh hoàng cảnh chồng nhẫn tâm dùng dao đâm, rạch mặt vợ dã man Hiện bị can Thắng đã bỏ trốn, cơ quan công an đang tiến hành truy bắt để phục vụ công tác điều tra.

Như Thanh Niên đã thông tin, tối ngày 7.7, chị T.T.H.L (33 tuổi, vợ của Thắng) đang làm tăng ca tại xưởng may tư nhân ở thôn Ngọc Trì (xã Đại Lộc, H.Hậu Lộc, Thanh Hóa) thì Thắng bất ngờ xông vào xưởng may, dùng dao đâm, rạch liên tiếp 14 nhát vào mặt chị L.

Sau khi bị hành hung, chị L. đã làm đơn tố cáo người chồng gửi cơ quan công an ẢNH PHÚC NGƯ

Trong lúc chị L. bị hành hung, những người trong xưởng may vào can ngăn, nhưng Thắng đã dùng dao đe dọa nên không ai dám lại gần

Một lúc sau, chị L. chạy thoát được ra ngoài và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Riêng hung thủ Thắng, gây án xong đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau 2 tuần điều trị, chị L. đã xuất viện và được Công an H.Hậu Lộc đưa đi giám định sức khỏe . Kết quả chị L. bị tổn hại 42% sức khỏe

Căn cứ theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Hậu Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thắng. Tuy nhiên, do Thắng đã bỏ trốn, nên cơ quan công an đang truy tìm.

Về nguyên nhân vụ án, tuy cơ quan công an chưa có kết luận, nhưng theo chị L. nguyên nhân là do Thắng có tính ghen tuộng, chị L. lại thường xuyên phải đi làm tăng ca về muộn, nên Thắng nghi ngờ và hành hung vợ.