Khởi tố nhân viên bán hàng chiếm đoạt hơn 1,1 tỉ đồng của công ty

Ngày 26.1, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho hay đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Lã Văn Trọng (34 tuổi, trú P.Tân An, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.