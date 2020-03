Khởi tố nữ kế toán công ty của đại gia Trịnh Sướng

Ngày 27.3, nguồn tin của Thanh Niên cho biết Viện KSND tỉnh Đắk Nông vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Ngọc Lý (36 tuổi, trú tại tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả" trong vụ làm xăng giả của Trịnh Sướng.

Được sự phân công của Trịnh Sướng, bị can Lý theo dõi hàng hóa mua vào và bán ra của hai công ty . Đồng thời, Lý còn phải cân đối hóa đơn đầu ra, đầu vào; lập phiếu nhập kho, xuất kho, phiếu thanh toán cho 2 công ty của Trịnh Sướng. Ngoài ra, Lý còn đặt mua các loại dung môi để đưa về các kho để pha chế xăng giả, sau đó bán ra thị trường.

Cơ quan điều tra (CQĐT) xác định Lý biết rõ hai công ty nói trên của Trịnh Sướng là nhà phân phối, không có chức năng pha chế xăng, biết Trịnh Sướng pha chế xăng giả bán ra thị trường nhưng Lý vẫn hợp thức hóa việc đặt mua dung môi, hóa chất từ một công ty khác để tổ chức pha trộn thành xăng A95, E5 rồi giúp sức cho Trịnh Sướng bán ra thị trường.

Tính đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố, xử lý 33 bị can liên quan đến vụ án.

Như Thanh Niên đưa tin, từ ngày 28.5 - 2.6.2019, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông và lực lượng chức năng bắt quả tang các nghi can đang thực hiện hành vi pha trộn dung môi với các chất kích RON, bột màu tạo thành xăng giả.

Từ năm 2017 đến thời điểm bị bắt (2019), công ty của Trịnh Sướng đã pha chế, sản xuất hơn 146 triệu lít, tương đương giá trị hàng thật là khoảng 2.385 tỉ đồng; trong đó, Trịnh Sướng hưởng lợi số tiền trên 112 tỉ đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.