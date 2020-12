Khởi tố ông Tất Thành Cang

Vụ án IPC: Đã khởi tố nhiều bị can Liên quan vụ án này, PC03 đã khởi tố đối với 13 bị can gồm: Phạm Văn Thông (nguyên Phó chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM), Lê Hoàng Minh (Chủ tịch HĐTV IPC), Vũ Xuân Đức (thành viên HĐTV IPC), Nguyễn Trường Bảo Khánh (thành viên chuyên trách HĐTV IPC), Phùng Đức Trí (Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó tổng giám đốc IPC), Trần Đăng Linh (Phó tổng giám đốc IPC), Lương Trí Cường (cán bộ IPC), Đoàn Thị Minh Trang (Trưởng phòng Tài chính IPC), Lâm Văn Tuấn (thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn - Sadeco, công ty con của IPC, Phạm Xuân Trung (Phó tổng giám đốc IPC), Trần Mạnh Khôi (Trưởng ban Kiểm soát Sadeco); Huỳnh Phước Long (nguyên chuyên viên Văn phòng Thành ủy TP.HCM, nguyên thành viên HĐQT Sadeco), Đoàn Minh Lý (Phó phòng Kế toán IPC). Trước đó, PC03 đã khởi tố các bị can Tề Trí Dũng (nguyên Tổng giám đốc IPC kiêm Chủ tịch HĐQT Sadeco), Hồ Thị Thanh Phúc (nguyên Tổng giám đốc Sadeco), Trần Công Thiện (nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận - TACONVES).