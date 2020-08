Ông Tất Thành Cang bị phê bình

Chiều 7.8, theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, có khoảng 250 đảng viên tại hơn 25 cơ sở Đảng trên địa bàn TP.HCM bị xem xét thi hành kỷ luật vì có khuyết điểm, vi phạm trong công tác.

Theo đó, thực hiện thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm liên quan quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Thủ Thiêm) , Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo xem xét trách nhiệm của 66 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy có văn bản báo cáo, đề nghị UBKT T.Ư xem xét theo thẩm quyền đối với 1 đảng viên.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nói về "bài học" sau sai phạm ở Thủ Thiêm

Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM thống nhất kết luận phê bình đối với 3 thành ủy viên nhiệm kỳ 2015 - 2020 (có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, nhưng do đến nay đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật đảng) gồm: bà Phan Thị Thắng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM, nguyên Giám đốc Sở Tài chính ; ông Bùi Xuân Cường, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, nguyên Giám đốc Sở GTVT; ông Tất Thành Cang , Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công trình lịch sử TP.HCM, nguyên Giám đốc Sở GTVT.

UBKT Thành ủy thi hành kỷ luật cảnh cáo 3 đảng viên: bà Nguyễn Thị Hữu Hòa, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm; ông Tạ Quang Vinh, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính; ông Nguyễn Quốc Chiến, Chủ tịch HĐTV Công ty xổ số kiến thiết TP.HCM, nguyên Trưởng ban Vật giá, Sở Tài chính…

Liên quan đến vụ việc ở Thủ Thiêm, UBKT Thành ủy đã phê bình đối với 38 đảng viên do cùng chịu trách nhiệm liên quan việc tham mưu, tổ chức thực hiện dự án Thủ Thiêm nhưng chưa đến mức thi hành kỷ luật; thống nhất chưa xem xét hoặc không xem xét 13 trường hợp có lý do cụ thể hoặc do đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc các trường hợp không phải là đảng viên.

Thủ Thiêm - Đau đáu giấc mơ - Video thực hiện tháng 7.2019