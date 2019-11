Khởi tố Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Đồng Tháp

Chiều 12.11, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Hữu Lý, nguyên Giám đốc Ban quản lý (BQL) Khu di tích Gò Tháp, hiện là Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Đồng Tháp, để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng