Khởi tố tài xế vượt đèn đỏ, kéo lê CSGT 27 m trên phố Hà Nội

Chiều 15.7, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an Q.Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Hùng (36 tuổi, trú tại H.Duy Tiên, Hà Nam) để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, khoảng 9 giờ 30 sáng 8.7, tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Giải Phóng - Trường Chinh (Q.Thanh Xuân) thì phát hiện ô tô mang biển số 90A - 071.35 do tài xế Hùng điều khiển vượt đèn đỏ và tài xế sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện.

Ngay lập tức, trung úy Vũ Văn Quang đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện vi phạm để kiểm tra, xử lý.

Tài xế Lê Xuân Hùng tại cơ quan điều tra Ảnh Cơ quan Công an cung cấp

Khi thấy hiệu lệnh của CSGT, tài xế Hùng đã dừng phương tiện, nhưng sau đó lại lập tức tăng ga lao thẳng vào người trung úy Quang, buộc viên cảnh sát này phải nhảy tránh và bám vào cản trước của ô tô.

Mặc dù thấy trung úy Quang đang bám phía trước, tài xế vẫn nhấn ga bỏ chạy khoảng 27 m thì bị tổ công tác truy đuổi, khống chế.