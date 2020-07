Bộ Công an yêu cầu báo cáo vụ CSGT Vĩnh Yên bị ‘tố’ vụt người vi phạm

Liên quan đến vụ việc một chiến sĩ CSGT TP.Vĩnh Yên bị “tố” dùng dùi cui vụt vỡ xương mũi người vi phạm , chiều 3.7, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), cho biết sau khi nắm được thông tin ban đầu, Cục CSGT đã có chỉ đạo địa phương xác minh và báo cáo cụ thể về sự việc, dự kiến sang tuần sẽ có kết quả.

Trước đó, theo báo cáo của Công an TP.Vĩnh Yên , phát hiện anh Đỗ Quang C. (24 tuổi, ở H.Sơn Dương, Tuyên Quang) vi phạm giao thông, một chiến sĩ CSGT trong tổ tuần tra đứng cách ngã tư gần 100 m đã bước tới ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng anh C. không chấp hành mà bật đèn pha, lao thẳng vào chiến sĩ CSGT này.