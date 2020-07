Làm rõ vụ CSGT bị 'tố' vụt gậy vỡ xương mũi người vi phạm

Lời người trong cuộc vụ CSGT bị tố vụt gậy vỡ mũi thanh niên ở Vĩnh Phúc

Theo báo cáo của Công an TP.Vĩnh Yên, phát hiện anh Đỗ Quang C. (24 tuổi, ở H.Sơn Dương, Tuyên Quang) vi phạm giao thông, một chiến sĩ CSGT trong tổ tuần tra đứng cách ngã tư gần 100 m đã bước tới ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng anh C. không chấp hành mà bật đèn pha, lao thẳng vào chiến sĩ CSGT này.

Khi bị đèn pha chiếu chói mặt, viên CSGT chỉ giơ gậy ra hiệu lệnh dừng xe, thì xảy ra vụ việc.

Theo Công an TP.Vĩnh Yên, anh C. bị thương ở sống mũi, còn chiến sĩ CSGT không bị thương. Hiện anh C. đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) với nguy cơ hỏng 1 mắt, mắt còn lại chưa thể mở.

Trong khi đó, trả lời Thanh Niên, anh C. cho biết tối 1.7, trong lúc di chuyển trên đường Nguyễn Tất Thành (P.Khai Quang, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) để về phòng trọ, khi tới khu vực ngã tư Nguyễn Tất Thành - Hai Bà Trưng thì thấy tổ công tác của CSGT TP.Vĩnh Yên đang làm nhiệm vụ.