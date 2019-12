Khởi tố, tạm giam 6 bị can vụ 'côn đồ chém người kinh hoàng giữa phố'

Ngày 9.12, đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Huế sau khi vào cuộc tích cực điều tra, đã làm rõ và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 bị can côn đồ hung hãn đi ô tô chém người kinh hoàng giữa phố.