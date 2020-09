Khởi tố, tạm giam con gái bạo hành mẹ

Chiều 8.9, đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết qua xác minh nhân chứng và làm việc trực tiếp người có hành vi hành hạ người lớn tuổi trong gia đình, công an xác định có đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Video con gái đánh đập, đổ rác lên đầu mẹ già 88 tuổi

Chiều 8.9, Cơ quan CSĐT Công an H.Cần Đước đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Hoa (56 tuổi, ngụ ấp 4, xã Long Hòa, H.Cần Đước, Long An) về tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng.

Trước đó, sáng 7.9, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một clip dài khoảng 7 phút, ghi lại hình ảnh một phụ nữ hành hạ bà cụ hết sức dã man được cho là xảy ra ở xã Long Hòa, H.Cần Đước, Long An. Vào cuộc điều tra, Công an H.Cần Đước xác định người phụ nữ hành hung là Nguyễn Thị Hoa và nạn nhân là cụ N.T.Đ (79 tuổi), mẹ ruột Hoa. Ngày 2.9, cụ Đ. mất và được đưa đi hỏa táng tại H.Tân Trụ, Long An.