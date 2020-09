Con gái đánh đập, đổ rác lên đầu mẹ già 88 tuổi: Clip do cháu ngoại quay

Dân mạng vẫn chưa hết phẫn nộ hành vi dã man của người con gái khi hành hạ, đánh đập mẹ già. “Thật phẫn nộ và tội nghiệp cho bà cụ gần đất xa trời mà vẫn phải chịu cực hình do chính đứa con ruột của mình gây ra. Chuyện đã rõ, luật pháp chắc chắn xử nghiêm để răn đe, chỉ thấy thương cho các bậc cha mẹ sinh phải những đứa con bất hiếu như thế này”, một tài khoản cảm thán.

“Phẫn nộ thay, chữ Hiếu đâu mất rồi ai ơi”, tài khoản Quyên bức xúc. Tài khoản Dũng Võ bình luận: “Vì bất kỳ một lý do gì thì cũng không thể chấp nhận một người con đối xử với mẹ như thế”. “Cha mẹ dẫu bệnh hoạn, mất tỉnh táo thì cũng là cha mẹ, con cái không được phép hỗn hào bất hiếu chứ đừng nói đánh đập hành hạ như vầy. Đề nghị công an xử lý nghiêm để răn đe”, tài khoản Mai Trang viết.

Công an vào cuộc, làm rõ nguyên nhân cụ mất

Ngày 7.9, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Phạm Thanh Tâm (Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An) cho hay, qua nắm thông tin sơ bộ từ Công an H.Cần Đước thì sự việc trong clip là có thật. Cụ bà đáng thương bị người người con gái đánh đập, bạo hành dã man đã chết cách nay khoảng 1 tuần.

Video con gái đánh đập, đổ rác lên đầu mẹ già 88 tuổi

“Công an tỉnh Long An đã yêu cầu Công an H.Cần Đước phải làm rõ về các vấn đề như quá trình bạo hành, ngược đãi, nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà cụ…Vấn đề này thuộc thẩm quyền của Công an H.Cần Đước nhưng công an tỉnh đang quan ngại “giang hồ mạng” sẽ kéo đến gây bất lợi cho người phụ nữ có dấu hiệu phạm tội nên công an tỉnh cũng đã cử lực lượng xuống địa phương để hỗ trợ, ngăn chặn những vấn đề có thể gây phức tạp thêm tình hình”, đại tá Tâm nói.

Theo thông tin ban đầu từ Công an H.Cần Đước, bà cụ trong clip có tên T.T.Đ (88 tuổi, ngụ ấp 4, xã Long Hòa, H.Cần Đước). Người phụ nữ bạo hành cụ Đ. chính là con gái ruột và sống chung nhà với cụ. Người này tên bà N.T.H (56 tuổi).

“Người con gái hành hạ mẹ trong đoạn clip đã bị Cơ quan CSĐT Công an H.Cần Đước mời về trụ sở để phục vụ công tác điều tra”, đại diện Công an H.Cần Đước thông tin với Thanh Niên.

Trao đổi với PV, luật sư Bùi Trung Linh (thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng hình ảnh trong clip đã cho thấy người con gái phạm tội “Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình” được quy định tại Điều 185 Bộ Luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Điều 185 cũng quy định khung hình phạt cho người phạm tội có thể bị tù đến 5 năm). Bởi cụ bà trong đoạn clip bị đổ chất bẩn vào mặt, bị tát tay không thương tiếc, bị chửi rủa hết sức thậm tệ… Cụ tỏ vẻ sợ hãi nên cho thấy trước đó cụ đã nhiều lần bị hành hạ tương tự đến độ đã không còn ý chí phản kháng.

Người con gái đổ rác, bụi bẩn lên đầu mẹ mình Ảnh cắt từ clip

Theo luật sư Linh, trường hợp này cũng cần làm rõ về cái chết của cụ bà có mang lại giá trị nào đó về kinh tế cho người bạo hành cụ hay không (di chúc có hiệu lực khi cụ bà chết hoặc tài sản của cụ - PV) để làm rõ các yếu tố tăng nặng, giảm nhẹ…cho hành vi phạm tội. Thậm chí, cơ quan chức năng cũng cần xem xét tư cách của người con gái có còn đủ điều kiện để được hưởng thừa kế từ cụ bà (nếu có) theo di chúc, theo pháp luật.

Người quay clip là cháu ngoại cụ

Chiều 7.9, nguồn tin từ Công an H.Cần Đước cho biết: “Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện khẩn trương thu thập chứng cứ để làm rõ dấu hiệu vi phạm của cá nhân này”.

Theo người dân địa phương, cụ Đ. sống chung bà H. và hai cháu ngoại (con bà H.) rất lâu. Thời gian gần đây, sức khỏe cụ Đ. yếu nên mọi sinh hoạt đều chậm chạp, trí nhớ cũng suy giảm… nên xảy ra xung đột với con gái ruột.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc ẢNH: KHÔI NGUYÊN

“Con gái bà mắng chửi khi có chuyện gì đó chưa hài lòng, ăn uống, tiểu tiện bất chợt cũng là lý do có thể khiến bà H. hành hạ, ngược đãi đối mẹ ruột. Tội nghiệp bà Đ. chỉ ngồi chịu đựng cho con hành hung”, một hàng xóm của cụ Đ. thông tin.

Clip bà H. hành hung, chửi mẹ ruột xảy ra trung tuần tháng 11.2019. Thời điểm này khi nhìn thấy mẹ mình lớn tiếng chửi, đánh bà ngoại nhiều lần, con bà H. đã cầm điện thoại ghi lại toàn bộ nội dung, sau đó lưu giữ trong máy. Đến ngày 2.9.2020, bà Đ. bệnh và qua đời, thân nhân có mặt để lo hậu sự. Vài ngày sau, con của bà H. bất ngờ gửi đoạn clip cho một vài người thân trong gia đình biết. Sáng 7.9, đoạn clip này xuất hiện trên mạng xã hội

Theo UBND xã Long Hòa, đến chiều 7.9, công an huyện vẫn tiếp tục làm việc nhân chứng, người quay clip và bà H. để xác định mức độ hành vi vi phạm. “Xử lý như thế nào là thẩm quyền của công an huyện”, đại diện chính quyền nói.