Khởi tố thêm 6 bị can phá rừng lấy gỗ mun tại Phong Nha - Kẻ Bàng

Ngày 17.5, tin từ Công an H.Bố Trạch cho hay các bị can bị khởi tố về tội “ vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản ”, quy định tại Điều 232, Bộ luật Hình sự.

6 bị can bị khởi tố đều trú tại xã Sơn Trạch (H.Bố Trạch), gồm: Trần Đức Dũng (31 tuổi), Trần Phúc An (33 tuổi), Hoàng Văn Hương (38 tuổi), Nguyễn Văn Hương (35 tuổi), Trần Xuân Vương (35 tuổi) và Hoàng Văn Hải (28 tuổi). Cơ quan CSĐT cũng thực hiện lệnh bắt 4 bị can để tạm giam; 2 bị can Hoàng Văn Hương và Nguyễn Văn Hương hiện không có ở địa phương nên Cơ quan CSĐT tiếp tục làm rõ.

Liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng này, trong tháng 4, Cơ quan CSĐT Công an H.Bố Trạch đã ra quyết định khởi tố 7 bị can cùng về tội danh trên.