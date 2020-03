Khởi tố thêm tội danh đối với bác sĩ hiếp dâm nữ điều dưỡng

Ngày 24.3, Cơ quan điều tra Công an TP.Huế (Thừa Thiên- Huế) cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bổ sung thêm tội danh bắt giữ người trái phép đối với bị can Lê Quang Huy Phương (37 tuổi, trú khu tập thể Đống Đa, P. Phú Nhuận, TP.Huế), bác sĩ Khoa Da liễu, Bệnh viện T.Ư Huế.

Đây là tội danh được khởi tố bổ sung sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Huế điều tra mở rộng vụ án.

Bị can Lê Quang huy Phương bị khởi tố và bắt giữ tại nhà vào chiều 25.9.2019

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 ngày 17.9.2019, Phương liên hệ một người đồng nghiệp để yêu cầu chị D.H.T.T. (24 tuổi, trú TX.Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) mang một liều thuốc làm đẹp đến khu tập thể Đống Đa cho Phương.

Nhận được thông tin, Công an TP.Huế tổ chức khám nghiệm hiện trường , tiến hành làm việc với chị T và Phương… Sau khi có đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Phương, chiều 25.9.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bác sĩ Phương với 2 tội danh: hiếp dâm và cố ý gây thương tích.